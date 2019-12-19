القاهرة: السفير أبو علي والمحمود يناقشان أهداف المرصد الإعلامي

القاهرة /وكالات/

القاهرة: ناقش وكيل وزارة الإعلام، يوسف المحمود، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، د. سعيد أبو علي، أهداف المرصد الخاص بمنع تشويه صورة فلسطين في وسائل الإعلام وآلياته.

وقال أبو علي، خلال استقباله المحمود، ومدير الرقابة والمعلومات في الوزارة، عبد الباسط خلف، إن اقتراح المرصد يشكل مساهمة هامة في تبديد كل استهداف لمكانة فلسطين، ويعد دعوة إلى إعلام منتم للقضايا العربية.

وأضاف أن توجيه خطاب إعلامي ملتزم يدعم قضيتنا، ويعيدها لمكانتها.

بدوره، ذكر المحمود أن المرصد يأتي في سياق خطة التحرك الإعلامي في الخارج، التي عقدت لجنتها ثاني اجتماع لها في مقر الجامعة مطلع الأسبوع، وقدمت خلاله فلسطين مقترحات عديدة.

وأوضح أن المرصد سيساهم في الرد على كل حملات التشويه الظالمة، التي تستهدف فلسطين، وتحاول نزعها عن عمقها العربي، والمس بهويتها.

واستعرض أبو علي والمحمود التحضيرات لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحادية والخمسين، ونتائج اجتماع فريق الخبراء العرب للتنمية المستدامة، وما ستقدمه فلسطين من مساهمات عملية.