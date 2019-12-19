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مقاتلات الجيش الوطني التابع لحفتر تضرب أهدافا عسكرية بمصراتة

الخميس 19 ديسمبر 2019 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلات الجيش الوطني التابع لحفتر تضرب أهدافا عسكرية بمصراتة


طرابلس / وكالات /

شنت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني بقيادة الفريق حفتر، مساء الخميس، عدة غارات على أهداف عسكرية في مدينة مصراتة.

وأشارت مصادر إلى أن ‏الضربات الجوية استهدفت مقار ومخازن مجموعات مسلحة في ‎مصراتة توزعت بين منطقة الغيران والسكت وطمينة، مؤكدة أن إحدى الغارات استهدفت معسكر الدفاع الجوي بالمدينة.

وتستهدف مقاتلات الجيش الوطني بشكل متكرر المواقع العسكرية في مصراتة، كان آخرها الأحد الماضي، حيث قصفت القاعدة الجوية في المدينة ونقاط أخرى لتشكيلات مسلحة.

وقبل نحو أسبوع، أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني بياناً قالت فيه إن الجيش أسقط طائرة مسيرة تركية من نوع TB2 في طرابلس كانت قد أقلعت من مطار مصراتة.

ولفتت القيادة العامة إلى أنها رصدت وصول دعم العسكري تركي إلى منافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية، حيث تم تخزينها بمواقع مختلفة بما فيها الكلية الجوية التي تم تخزين الطائرات المسيرة TB2 فيها لاستخدامها ضد الجيش انطلاقاً من مطار مصراتة.

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