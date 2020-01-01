تفاصيل لقاء الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووفد من قيادة حماس برئاسة هنية في الدوحة

الدوحة /سما/

اجمتع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الخميس، على رأس وفد من قيادة الحركة، بالأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدم هنية خلال اللقاء التهاني إلى الامير في العيد الوطني الذي صادف يوم أمس الأربعاء، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تربط الشعب الفلسطيني مع دولة قطر، كما وأشاد بجهود دولة قطر في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات والأماكن في القدس والضفة وغزة، إضافة إلى دورها المتواصل في إقامة المشاريع الاغاثية الحيوية.

واستعرض هنية خلال اللقاء التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الانتخابات المزمع عقدها وما قدمته حركة "حماس" من تنازلات في سبيل إنجاح عقدها، مجدداً التأكيد على ضرورة إجرائها في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية.

ووضع هنية، صاحب السمو في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على صعيد المشهد السياسي والمخاطر التي تمر بها الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية هذه الحقوق وما يتطلبه ذلك من إسناد عربي واقليمي.

وشارك في اللقاء كل من نائب رئيس الحركة صالح العاروري ورئيس الحركة في إقليم الخارج ماهر صلاح وعضوي المكتب السياسي نزار عوض الله وسامي خاطر.