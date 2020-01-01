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الاحتلال: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف


غزة / سما /

أفادت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بان قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب اسرائيل دون ان يبلغ عن وقوع اصابات أو أضرار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه "متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات".

وأشارت مصادر عبرية، الى تفعيل صفارات الانذار في مستوطنة كفار عزة المحاذية لقطاع غزة، فيما نوهت صحيفة معاريف العبرية، الى أن سكان  كفار عزة لم يبلغوا عن أي انفجارات، لافتة الى أن التفاصيل قيد المراجعة

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