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قناة وصفحة غزة الحياة "Gaza la vie" منصة الفلسطينيين للناطقين بالفرنسية والعالم الفرانكوفوني

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أضحت قناة وصفحة غزة الحياةGaza la vie" " من القنوات والأدوات المهمة التي يستخدمها الفلسطينيون كمنصة للناطقين بالفرنسية والعالم الفرانكوفوني.

وأوضح الكاتب والاكاديمي الفلسطيني زياد مدوخ بعد عودته من رحلة علمية في فرنسا أنَّ قناة غزة الحياة حققت انتشاراً واسعاً في المجتمع الفرنسي.

وأشار الدكتور مدوخ أنه تفاجأ خلال الزيارة من حجم المتابعة للقناة على اليوتيوب وصحفتها على الفيس بوك.

 وافاد مدوخ بان كافة وسائل الاعلام المحلية والمتضامين مع الحق الفلسطيني في فرنسا افردوا مساحات كبيرة للحديث عما تنقله القناة لهم عن الحياة وطبيعتها في قطاع غزة.

واشار مدوخ بان صورة الحياة عن قطاع غزة تغيرت ايجابيا لدى المتابعين وخصوصا انهم يشاهدون نماذج النجاح والحياة لدى العزيين خصوصا بان الصورة السابقة كانت تركز على صورة معينة حرص الاعلام الرسمي رسمها لدى الفرنسيين وذلك بتحريض من اللوبي الصهيوني.

وختم مدوخ بالقول "إن لدي الفلسطيني اليوم منصة وآليات جديدة اتاحها الاعلام الجديد للوصول لكل العالم ومن هنا تأتي اهمية استخدام اللغات والسوشال ميديا لخدمة القضية الفلسطينية في ظل تغول الرواية الإسرائيلية.

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