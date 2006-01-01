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ردا على الادعاءات الاسرائيلية.. انقرة: ”حماس” ليست منظمة إرهابية!

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على الادعاءات الاسرائيلية.. انقرة: ”حماس” ليست منظمة إرهابية!


انقرة /سما/

رفضت وزارة الخارجية التركية رفضًا تامًّا، ادعاءات إسرائيلية حول استخدام الأراضي التركية منطلقا لأعمال ضد إسرائيل أو أي بلد آخر.

وفي تغريدة نشرتها الوزارة، اليوم الخميس، على حسابها الرسمي في  “تويتر”، نفت فيها صحة ادعاءات المندوب الإسرائيلي الدائم السابق لدى الأمم المتحدة، دوري غولد.

وأكدت أن “غالبية المجتمع الدولي لم يرَ حماس كمنظمة إرهابية، وإنما حقيقة سياسية فازت في انتخابات برلمانية عامة، في عام 2006”.

واستذكر البيان أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت تصنيف حماس منظمة إرهابية العام الماضي”.

وقالت إن “العديد من البلدان، بما في ذلك تركيا، تقيم اتصالات مع حماس على مختلف المستويات. ونرفض بشكل قاطع أدعاء استخدام الأراضي التركية منطلقا لأعمال ضد إسرائيل أو بلد آخر”.

ونشرت صحيفة التلغراف البريطانية، مؤخرا مقالا لـ”غولد” انتقد فيه العلاقات بين تركيا وحركة “حماس”.

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