وفاة صديق الشعب الفلسطيني البروفيسور الألماني سيغفريد فوغل

رام الله / سما /

توفي كبير جراحي الأعصاب في العالم، البروفيسور الألماني سيغفريد فوغل، الصديق الحميم للشعب الفلسطيني الذي عاصر علاج الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

وقال رئيس الجمعية الطبية الألمانية العربية علي معروف، "كانت آخر كلماته في حفل وداع أقامته الجمعية قبل أسابيع قليلة (دائما إلى فلسطين والمخيمات وسننتصر، بلغ تحياتي إلى الرئيس محمود عباس).

وأضاف معروف: "لن ننسى فضله على شعبنا، عرفته فلسطين وشعبها باسم د. فوغل، وستقيم الجمعية حفل تأبين له، بحضور وزارة الصحة الألمانية".

ويذكر أن الرئيس محمود عباس قلد البروفيسور فوغل وسام الاستحقاق والتميز عام 2012، تقديرا لعطائه المتميز في المجال الطبي، وإجراء العمليات النوعية ونقل المعرفة الطبية لأبناء الشعب الفلسطيني.