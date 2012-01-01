  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة صديق الشعب الفلسطيني البروفيسور الألماني سيغفريد فوغل

الخميس 19 ديسمبر 2019 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة صديق الشعب الفلسطيني البروفيسور الألماني سيغفريد فوغل


رام الله / سما /

 توفي كبير جراحي الأعصاب في العالم، البروفيسور الألماني سيغفريد فوغل، الصديق الحميم للشعب الفلسطيني الذي عاصر علاج الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

وقال رئيس الجمعية الطبية الألمانية العربية علي معروف، "كانت آخر كلماته في حفل وداع أقامته الجمعية قبل أسابيع قليلة (دائما إلى فلسطين والمخيمات وسننتصر، بلغ تحياتي إلى الرئيس محمود عباس).

وأضاف معروف: "لن ننسى فضله على شعبنا، عرفته فلسطين وشعبها باسم د. فوغل، وستقيم الجمعية حفل تأبين له، بحضور وزارة الصحة الألمانية".

ويذكر أن الرئيس محمود عباس قلد البروفيسور فوغل وسام الاستحقاق والتميز عام 2012، تقديرا لعطائه المتميز في المجال الطبي، وإجراء العمليات النوعية ونقل المعرفة الطبية لأبناء الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم

العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!

فنانة أمريكية تقرأ "آية الكرسي" بصوت رائع (شاهد)

نصدر مرسوما من أجل ماذا؟.. الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس لن يكون هناك انتخابات

صاروخ العمادي والعبث في الخلفية..عبد الرحمن شهاب

انطلاق أعمال القمة الإسلامية.. وحضور لزعماء وقادة دول عدة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

ردا على الادعاءات الاسرائيلية.. انقرة: ”حماس” ليست منظمة إرهابية!

كوخافي

تقديرات إسرائيلية: مواجهة مع إيران منتصف عام 2020.. والتوتر بالجبهة الشمالية قد يتأثر من ثلاث خطوات!

12

وحدة جرائم الاحتلال في الانتفاضة الأولى.. تفاصيل عن مهام سرية العقرب ودورها بالانتفاضة

اشتية : الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة القدس و الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات