تونس: الاتفاق على تنظيم أسابيع ثقافية في ست عواصم إسلامية

تونس /سما/

أعلن وزير الثقافة عاطف أبو سيف، أنه اتفق مع عدد من وزراء الثقافة من الدول العربية والاسلامية على تنظيم أسابيع ثقافية في ست عواصم إسلامية ضمن مشروع القدس عاصمة الثقافة الإسلامية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماع المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة والحفل الختامي لتونس عاصمة الثقافة الإسلامية الذي تعقده المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم-الإيسسكو في العاصمة التونسية ما بين 16-19 كانون أول الحالي.

وأكد أبو سيف، في بيان صدر عن وزارة الثقافة اليوم الخميس، أهمية عقد الأسابيع الثقافية الفلسطينية في العديد من العواصم العربية والاسلامية كي تبقى القضية الفلسطينية حاضرة، عبر نشاطات ثقافية وفنية تعطي صورة واضحة عن انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده، وحول ما يحدث في مدينتي القدس والخليل من محاولات محو وطمس الهوية الفلسطينية الاسلامية والمسيحية للمكان، وتعريف العالم بممارسات الاحتلال في محاربته للفعل الثقافي الوطني ضمن سياسة ممنهجة ضد الرواية الفلسطينية.

هذا والتقى أبو سيف خلال زيارته لتونس بمدير عام منظمة الأيسسكو سالم بن محمد المالك، وعدد من وزراء الثقافة من العديد من الدول بينها المغرب واليمن وتركيا وتونس والسودان وجزر المالديف والكاميرون وكوتفوار والبحرين، كما ألتقى الوزير بعدد من رؤساء الوفود والمنظمات المعنية بالثقافة، وتباحث معهم سبل التعاون وتنظيم تظاهرات ثقافية مناصرة للقدس في هذه البلدان من أجل فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والتي تطال حتى المشهد الثقافي.

وأكد أبو سيف، خلال مباحثاته، ضرورة حشد الدعم الدولي من أجل الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية وصون التراث المادي وغير المادي في فلسطين والتي يعمل الاحتلال على طمسه وسرقته وتزييفه.