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وفد حركة "فتح" إقليم سوريا يزور محافظة قلقيلية

الخميس 19 ديسمبر 2019 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حركة "فتح" إقليم سوريا يزور محافظة قلقيلية


قلقيلية / سما /

 زار وفد حركة "فتح" إقليم سوريا، واقليم سلفيت، اليوم الخميس، محافظة قلقيلية.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة، ان فلسطين تقف جنبا الى جنب مع الاشقاء السوريين، مؤكدا عربية الجولان السورية، وهويتها الوطنية، التي لا يمكن لأي دولة في العالم تغييرها.

بدورها اشارت أمين سر إقليم سوريا هدى بدوي، أن رسالة الحركة تصدح بكل مكان ان الاحتلال زائل، وإن إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف لقريب، طالما ان الوحدة والهدف واحد.

 وشددت على أهمية لقاء أبناء حركة فتح بين الفينة والأخرى لبحث آخر المستجدات ومناقشتها، والحفاظ على التواصل الفعال بين أبناء الحركة في الوطن والشتات.

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