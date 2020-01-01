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الحكومة توضح بشأن حديث رئيس الوزراء عن ديون المخيمات لصالح شركة الكهرباء

الخميس 19 ديسمبر 2019 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة توضح بشأن حديث رئيس الوزراء عن ديون المخيمات لصالح شركة الكهرباء


رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم إنه في ضوء تفاقم أزمة الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي قامت بقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة الوطنية في القدس ورام الله وبيت لحم، وإسهاما من الحكومة بمساعدة شركة كهرباء القدس على تجاوز أزمتها، جاءت تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية باستعداد الحكومة رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها، لتحمل الديون المتراكمة على المخيمات الواقعة ضمن مناطق امتياز الشركة، في إطار مساعدتها على الخروج من أزمتها، ضمن إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها بين الحكومة وشركة الكهرباء لتحسين مستوى جبايتها لديونها، خاصة من المنشآت التجارية المقامة ضمن حدود تلك المخيمات.

وأكد ملحم أن الحكومة تدعو جميع المشتركين في مناطق امتياز الشركة إلى عدم التخلف عن سداد فواتيرهم الشهرية، مساهمة منهم في الحفاظ على قدرة الشركة الوطنية بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاههم.

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