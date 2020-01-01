  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تؤمن وتشارك بانطلاق قافلة الميلاد في بيت لحم

الخميس 19 ديسمبر 2019 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تؤمن وتشارك بانطلاق قافلة الميلاد في بيت لحم


بيت لحم / سما /

أمنت الشرطة مساء اليوم فعاليات انطلاق قافلة الميلاد إيذانا ببدء إحتفالات اعياد الميلاد المجيدة والتي جابت شوارع مدينة بيت لحم بحضور قادة الاجهزة الامنية والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية والدينية وحشد من المواطنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن العقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم ونائبه العقيد فؤاد ابو عرقوب شاركا مساء اليوم بفعاليات انطلاق قافلة الميلاد بحضور المحافظ كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم والسيد رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا  لمتابعة شؤون الكنائس والعميد ناظر عمر قائد منطقة بيت لحم ورئيس بلدية بيت لحم السيد انطون سلمان والسيد محمد المصري امين سر اقليم فتح بيت لحم ورؤساء عدد من البلديات وقادة الأجهزة الأمنية بمحافظة بيت لحم وعدد من رجال الدين وجمع غفير من أهالي محافظة بيت لحم ومن الحجاج والزائرين لمهد السيد المسيح  .

وأكدت على أن شرطة بيت لحم نفذت خطتها لتأمين انطلاق فعاليات قافلة الميلاد والتي انطلقت من دوار نيسان وسط المدينة وجابت الشوارع وصولا الى محطة الباصات المركزية وذلك تنفيذا لتعليمات العقيد الحاج حيث نشرت قوتها منذ ساعات الظهيرة في شوارع مدينة بيت لحم وفي محيط ساحة المهد .

الأكثر قراءة اليوم

مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم

العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!

فنانة أمريكية تقرأ "آية الكرسي" بصوت رائع (شاهد)

نصدر مرسوما من أجل ماذا؟.. الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس لن يكون هناك انتخابات

صاروخ العمادي والعبث في الخلفية..عبد الرحمن شهاب

انطلاق أعمال القمة الإسلامية.. وحضور لزعماء وقادة دول عدة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

ردا على الادعاءات الاسرائيلية.. انقرة: ”حماس” ليست منظمة إرهابية!

كوخافي

تقديرات إسرائيلية: مواجهة مع إيران منتصف عام 2020.. والتوتر بالجبهة الشمالية قد يتأثر من ثلاث خطوات!

12

وحدة جرائم الاحتلال في الانتفاضة الأولى.. تفاصيل عن مهام سرية العقرب ودورها بالانتفاضة

اشتية : الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة القدس و الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات