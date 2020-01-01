الشرطة تؤمن وتشارك بانطلاق قافلة الميلاد في بيت لحم

بيت لحم / سما /

أمنت الشرطة مساء اليوم فعاليات انطلاق قافلة الميلاد إيذانا ببدء إحتفالات اعياد الميلاد المجيدة والتي جابت شوارع مدينة بيت لحم بحضور قادة الاجهزة الامنية والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية والدينية وحشد من المواطنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن العقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم ونائبه العقيد فؤاد ابو عرقوب شاركا مساء اليوم بفعاليات انطلاق قافلة الميلاد بحضور المحافظ كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم والسيد رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس والعميد ناظر عمر قائد منطقة بيت لحم ورئيس بلدية بيت لحم السيد انطون سلمان والسيد محمد المصري امين سر اقليم فتح بيت لحم ورؤساء عدد من البلديات وقادة الأجهزة الأمنية بمحافظة بيت لحم وعدد من رجال الدين وجمع غفير من أهالي محافظة بيت لحم ومن الحجاج والزائرين لمهد السيد المسيح .

وأكدت على أن شرطة بيت لحم نفذت خطتها لتأمين انطلاق فعاليات قافلة الميلاد والتي انطلقت من دوار نيسان وسط المدينة وجابت الشوارع وصولا الى محطة الباصات المركزية وذلك تنفيذا لتعليمات العقيد الحاج حيث نشرت قوتها منذ ساعات الظهيرة في شوارع مدينة بيت لحم وفي محيط ساحة المهد .