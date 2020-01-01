رسميا.. الرئاسة اللبنانية: حسان دياب يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

بيروت /سما/

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية رسميا تسمية حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصيلة استشارات نيابية وتسميته من قبل 69 صوتا، يمثلوت تحالف "الثنائي الشيعي" وكتلة الرئيس ميشال عون "لبنان القوي" وحلفاء لهم في كتل صغيرة.

وكانت​ الاستشارات النيابية​ اللبنانية الملزمة انطلقت في ​قصر بعبدا​، والتي استمرت حتى مساء يوم الخميس. وتبدأ الاستشارات مع رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ من ثم ​تمام سلام​ و​نجيب ميقاتي​، ومن بعدهم نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​. وبعد ذلك يبدأ توافد ​الكتل النيابية​ بحسب البرنامج الذي تم توزيعه في قصر بعبدا.

وجاءت حصيلة الأصوات حتى الآن على الشكل التالي:

لا تسمية: 42

​كتلة المستقبل​ (18 نائب من ضمنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري) – الكتلة الوسطية المستقلة (نجيب ميقاتي، جان عبيد، نقولا نحاس، علي درويش) - النائب تمام سلام - كتلة الجمهورية القوية (15 نائب)، النائب فؤاد مخزومي، النائب أسامة سعد، النائب شامل روكز، النائب نعمة افرام.

حسان دياب: 69

النائب ​ايلي الفرزلي​ - الوفاء للمقاومة (حزب الله) (12 نائب: محمد رعد، أمين شري، انور جمعه، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، ايهاب حماده، حسن عز الدين، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار) - كتلة التكتل الوطني (5 نواب: فريد الخازن، طوني فرنجية ، اسطفان الدويهي، فايز غصن، مصطفى الحسيني) - الكتلة القومية الاجتماعية (3 نواب: أسعد حردان، سليم سعاده، البير منصور) - كتلة اللقاء التشاوري (5 نواب: الوليد سكرية، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، عبد الرحيم مراد)، النائب جميل السيد، كتلة التنمية والتحرير (أمل)، تكتل لبنان القوي والذي يضم 25 نائباً (ويضم نواب الأرمن وضمانة الجبل)

نواف سلام: 14

كتلة حزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب) - كتلة الكتائب اللبنانية (3 نواب)، النائب نهاد المشنوق، والنائب ميشال معوّض.

حليمة قعقور: 1

النائبة بولا يعقوبيان

وغاب عن الحضور النائبان ميشال المر بعد اعتذاره، وادي دمرجيان لرفضه المشاركة في هذه الاستشارات.