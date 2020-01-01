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عشراوي تبحث مع القنصل السويدي العام الواقع الفلسطيني الداخلي

الخميس 19 ديسمبر 2019 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تبحث مع القنصل السويدي العام الواقع الفلسطيني الداخلي


رام الله / سما /

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الخميس، والقنصل السويدي العام، جيسيكا أولاوسون، الواقع الفلسطيني الداخلي والتطورات على الارض وآخر المستجدات السياسية.

وأشادت عشراوي لدى استقبالها ضيفتها في مقر منظمة برام الله، بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والسويدي، وعبرت عن تقديرها العميق للمواقف المشرفة للحكومة السويدية الداعمة لشعبنا بما فيها اعترافها بالدولة الفلسطينية، وتصويتها لصالح الحق الفلسطيني في المؤسسات والهيئات الدولية، والتزامها الراسخ والدائم بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وناقش الطرفان خلال اللقاء، الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الجهود الحثيثة لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة باعتبارها سبيلاً لتجديد الشرعية الديمقراطية للمنظومة السياسية الفلسطينية وطريقا نحو تحقيق الوحدة الداخلية، كما بحثتا واقع النساء والشباب وآليات تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار، إضافة إلى مناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني ومسؤولياته تجاه النهوض بواقع شعبنا الفلسطيني.

كما جرى أيضا بحث الواقع السياسي العام والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض وسياسات الإدارة الأمريكية غير المسؤولة تجاه القضية الفلسطينية وأهمية وجود تحالف دولي لمواجهة النظم الشعبوية والفاشية التي تواصل جر المنطقة والعالم نحو المزيد من العنف والفوضى.

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