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نابلس تحيي الذكرى الخامسة للشهيد أبو عين

الخميس 19 ديسمبر 2019 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس تحيي الذكرى الخامسة للشهيد أبو عين


نابلس / سما /

أحيت مدينة نابلس اليوم الخميس الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح نظمت المهرجان التأبيني في قاعة نقابات العمال.

ونقل محافظ نابلس ابراهيم رمضان، في كلمة له بالحفل، تحيات الرئيس محمود عباس، وتمنى دوام الصمود والمقاومة والرسوخ على الأرض المقدسة التي سقط عليها زياد وباقي الشهداء.

وقال: إن زياد ترك لنا الاصرار على المقاومة، وهو لم يسقط في ترمسعيا فقط بل في كل المدن والأراضي الفلسطينية.

وأكد رمضان أن الشعب الفلسطيني سينتصر ويأخذ حقه بالمقاومة.

من جانبه قدم أمين سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان نبذة عن حياة الشهيد زياد أبو عين، الذي قضى ثلاثة عشر عاما في الاعتقال في سجون الاحتلال وأميركا. وكان خير من كافح ووضع قضيتنا الفلسطينية أمام الرأي الدولي والأمريكي، وتحمل العديد من المسؤوليات مع تأسيس السلطة الوطنية.

وقال رمضان: إن الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة حركة فتح تجدد العهد مع كل الشهداء والأسرى، لنؤكد قانون الانتصار وإنهاء الفصل الأول من الانقسام لنكون موحدين لإنجاز الحرية والاستقلال.

من جانبه قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف: إنه في ذكرى استشهاد أبو عين نقول لا بديل عن المقاومة كأداة أساسية لانهاء الاحتلال. فالمقاومة هي الأساس وتبقى كل السياسات الأخرى شريكة ومدعمة للمقاومة، والاحتلال خارج كل الشرعيات والقانون الدولي، ولا يمكن أن يرحل الا بالمقاومة.

وأضاف: إن الشهيد كان صاحب زمام المبادرة في كثير من الأمور، ونحن سنعمل كل الوقت لنوفي الشهيد حقه بزرع الأمل في روح الأجيال، ومقاومة الجدار.

من جهتها قال "أم طارق" زوجة الشهيد أبو عين، إن نابلس بلد النضال والأوفياء لدماء الشهداء ها هي تحيي ذكرى الشهيد للمرة الثانية. وما زالوا أصدقاء الشهيد على العهد فيها.

وأشارت أبو عين الى مؤسسة زياد أبو عين تحيي ذكراه وتجمع تاريخه فهي تنظم العديد من الفعاليات.

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