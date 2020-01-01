الخليل: وقفة رافضة للعنف الأسري ومقتل الشابة روان أبو هواش

الخليل / سما /

نظم حراك "بكفي" لمناهضة العنف الأسري، اليوم الخميس، وقفة بمشاركة مؤسسات حقوقية، والقوى الوطنية، وناشطات نسوية، رافضة لكل أنواع العنف الأسري، ومنددة بمقتل الشابة روان أبو هواش على يد طليقها.

وشاركت عشرات النساء والحقوقيين في الوقفة المناهضة للعنف الأسري، على دوار ابن رشد وسط الخليل، ورفعوا لافتات كتب عليها لا للعنف السري، لا لجرائم قتل النساء، ونطالب بإقرار القوانين الرادعة وحماية النساء من العنف .

وقالت كفاح مناصرة من حراك "بكفي"، إن الحراك يتكون من مجموعة من المتطوعات والمتطوعين المهنيين، للمطالبة بقوانين رادعة، وغير تمييزية تحمي كل أفراد الاسرة، ونطالب بإقرار قانون لحماية الاسرة والنساء من العنف، وبقوانين رادعة لكل من تسول له نفسة بارتكاب جرائم ضد النساء.

وأشارت إلى أن قضية روان ابو هواش، وقالت: على جميع الجهات تحمل مسؤولياتها اتجاه هذه القيضة، وكان على المجتمع ان يجتمع لحل قضية روان قبل وقوع الجريمة، وتقديم الحماية اللازمة. مبينة ان المؤسسات النسوية تثق بمنظومة العدالة الجنائية الفلسطينية والقضاء الفلسطيني بأخذ حق المغدورة روان، وأن تشكل العقوبة رادعا قويا لكل من يستهين بحق النساء.

واشارت رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية احلام الوحش ، إلى أن روان قتلت في ظل غياب قانون عقوبات رادع، وطالبت بالإسراع بإقرار القانون، وبإجراء الانتخابات التشريعية للإسراع في سن قوانين منصفة للمرأة، رافضة طريقة حل العشائر التي تسهم في قتل النساء بحلول العطوات .

فريد الاطرش من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أشار الى تضامنه مع النساء في هذه الوقفة المناهضة لتقتل النساء والعنف الاسري، مطالبا بإقرار القوانين الرادعة لحماية الاسرة من العنف.