"اتحاد العمال" يندد بدورة نظمت لعمال فلسطينيين في طبريا

نابلس / سما /

ندد اتحاد نقابات عمال فلسطين بدورة عقدتها النقابة العامة في إسرائيل "الهستدروت" لعمال فلسطينيين في مدينة طبريا.

واعتبر الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، "مشاركة بعض العمال في هذه الدورة نتاج تسويق عناوين مضللة وغير جادة، ظاهرها المنفعة وباطنها ينطوي على التضليل والخداع".

واستهدفت الدورة عمالا فلسطينيين من الضفة الغربية يعملون في فرع البناء في سوق العمل الإسرائيلي تحت عنوان "الأمان والسلامة خلال العمل في فرع البناء وحقوق العمال" .

وأهاب الاتحاد بجمهور العمال الفلسطينيين عدم التعاطي مع مثل هذه المبادرات مستقبلا، بصرف النظر عن من يقف خلفها، سواء كانت النقابات الإسرائيلية أو غيرها، معتبرا أنها "لا تصب في مصلحة العمال بقدر ما تصب في خانة الدعاية والترويج لحملات تعاون ومساعدة وهمية تقوم بها مؤسسات الاحتلال".