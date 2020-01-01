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ألمانيا تدعم برنامج الأغذية العالمي لمواصلة تقديم مساعداته للأسر الأكثر احتياجا في فلسطين

الخميس 19 ديسمبر 2019 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة قدرها خمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار أميركي) مقدمة من الحكومة الألمانية لمساعدة البرنامج على تلبية الاحتياجات الغذائية الملحة للأسر الفلسطينية الأشد احتياجا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وجاء في بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي، "إن هذه المساهمة المقدمة من وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية ستمكن البرنامج من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية دون انقطاع لعدد يبلغ 270 ألف شخص من غير اللاجئين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة (220 ألف شخص) والضفة الغربية (50 ألف شخص) من خلال القسائم الإلكترونية". 

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي، مديره القُطري في فلسطين ستيفن كيرني: "للمرة الثانية هذا العام، تقدم ألمانيا مساهمة سخية لمساعدتنا على تفادي توقف تقديم المساعدات الغذائية الضرورية لأشد المجتمعات الفلسطينية احتياجا".

وأضاف: "نحن نقدر الثقة التي وضعتها ألمانيا في البرنامج حتى يصنع فارقا في حياة الفلسطينيين الذين يضطرون للتكيف مع الصعوبات المتزايدة".

ويساعد البرنامج الأسر من غير اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية الذين يواجهون مستويات مرتفعة من البطالة ويحصلون على ما يقل عن دولار واحد يوميا لتغطية احتياجاتهم الأساسية من السكن، والملبس، والاحتياجات الغذائية.

وقال الممثل الألماني لدى فلسطين في رام الله كريستيان كلاج،: "يعتبر البرنامج شريكا رئيسيا لألمانيا في جهودها لمكافحة الجوع. وستضمن مساهمتنا توفير الدعم للفلسطينيين الأشد احتياجا وعدم التخلي عنهم".

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