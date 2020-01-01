الرئيس يهنئ الرئيس عبد المجيد تبون بتوليه مهامه رئيسا للجزائر

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، الرئيس عبد المجيد تبون لمناسبة توليه مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقال الرئيس، في برقية التهنئة، "يسرنا أن نتقدم لسيادتكم بأحر التهاني الأخوية، لمناسبة توليكم مهامكم السامية رئيسا لبلدكم الشقيق، داعين الله عز الله وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لتحقيق ما تصبون وشعبكم الشقيق إليه من أهداف وتطلعات، مثمنين عاليا خطابكم الشامل، وما تضمنه من التأكيد على المواقف التاريخية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا العادلة، وهو ما يؤكد العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين بلدينا وشعبينا، فقوة الجزائر هي قوة وسند لفلسطين نحو نيل شعبنا لحريته واستقلاله في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد الرئيس عباس حرصه على العمل مع الرئيس تبون من أجل تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين الشعبين والبلدين في جميع المجالات.