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دعوى قضائية لسحب الجنسية الأمريكية من أردني بسبب جماس!

الخميس 19 ديسمبر 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوى قضائية لسحب الجنسية الأمريكية من أردني بسبب جماس!


القدس المحتلة / سما /

رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية يوم الخميس، لسحب الجنسية الأمريكية من الأردني عبد الجبار ناجي شلبي من ولاية ميشيغان.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن الدعوى رفعت بعد أن كشفت تحقيقات هيئة الهجرة الأمريكية أنه يدعم منظمة حماس وساعد مرتين في نقل المتفجرات المحظورة.

وقالت العدل الأمريكية في بيان، إن المواطن الأردني عبد الجبار ناجي شلبي (39 عامًا) كان قد اُعتقل في إسرائيل عام 2002 بتهمة إخفاء أحمد أبو طه، الذي زعمت إسرائيل أنه خبير قنابل معروف في حركة حماس.

واضطر شلبي إلى الاعتراف بأنه مذنب في محكمة إسرائيلية في مارس 2003.

وهاجر شلبي إلى الولايات المتحدة في عام 1997، ولكنه درس في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فقد تم إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي، وأصبح شلبي متجنسًا كمواطن أمريكي في عام 2005، ولكنه كذب بشأن إدانته واعتقاله وسجنه في إسرائيل.

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