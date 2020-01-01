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القواسمي لوفد امريكي : سياسة إسرائيل والبيت الأبيض لن تجلب الأمن والاستقرار

الخميس 19 ديسمبر 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي لوفد امريكي : سياسة إسرائيل والبيت الأبيض لن تجلب الأمن والاستقرار


رام الله / سما /

استقبل عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي وفدا طلابيا امريكيا من جامعة كالفورنيا اليوم الخميس، واطلعهم على الوضع السياسي الراهن والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدساته ومقدراته، وكيف تقوم إسرائيل بتنفيذ حرفي لنظام الفصل العنصري والابارتهايد، مشددا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلام الا من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني

واكد القواسمي للوفد الطلابي ان إسرائيل لا يمكن لها ان تكون ديمقراطية كما تدعي وهي تحتل أراضي دولة فلسطين، ولا يمكن ان تخدع العالم بإدعاءها إحترام حقوق الإنسان بينما تستخدم كافة أشكال التعذيب والاضطهاد ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه في وطنه

واطلع القواسمي الوفد على الإجراءات المتتالية التي تقوم بها سلطات الاحتلال لمتع انهاء الاحتلال الاسرائيلي من خلال جدار الفصل والضم العنصري ، والاستعمار الاستيطاني غير الشرعي ومخططات الضم قي غور الاردن والقدس والخليل

واوضح لهم خطورة القرارات المتتالية التي اتخذتها مؤخرا إدارة ترامب، سواء فيما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل واعتبار الاستعمار الاستيطاني الكولونيابي شرعي ونقل السفاره الى القدس وغيرها من القرارات وتاثيرها المدمر على مستقبل المنطقه، ومخالفته العلنية والواضحة للقرارات الدولية والتي وافقت عليها امريكا في السابق، موضحا لهم ان هذه السياسة لن تجلب الأمن ولا السلام لأحد في المنطقه

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