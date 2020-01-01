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العماي يغادر قطاع غزة

الخميس 19 ديسمبر 2019 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
العماي يغادر قطاع غزة


غزة / سما/

 غادر السفير القطري محمد العمادي، اليوم الخميس، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، وبرفقته عدد من الشخصيات القطرية التي رافقته بزيارته للقطاع.

وكان العمادي وصل قبيل منتصف مساء يوم الثلاثاء الماضي، إلى القطاع وبرفقته 6 شخصيات قطرية من بينهم نائبه خالد الحردان.

وسلم العمادي أمس، وزارة الداخلية بغزة 22 سيارة إطفاء، كما وقع مشروع بناء مستشفى الكلى شمال القطاع.

وأشار العمادي إلى أن قطر تدرس بإيجابية طلب حماس تمديد المنحة القطرية التي ستنتهي في شهر آذار/ مارس المقبل.

وقصفت القوات الإسرائيلية أهدافًا في غزة فجر اليوم، مجاورة لفندق المشتل الذي كان يتواجد فيه السفير القطري.

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