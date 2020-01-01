القاهرة: السفير أبو علي والمحمود يناقشان أهداف المرصد الإعلامي

القاهرة /سما/

بحث وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، مع الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية سعيد أبو علي، أهداف المرصد الخاص بمنع تشويه صورة فلسطين في وسائل الإعلام وآلياته.

وقال أبو علي خلال لقائه المحمود، اليوم الخميس، في مقر الجامعة بالقاهرة، إن اقتراح المرصد يشكل مساهمة هامة في تبديد كل استهداف لمكانة فلسطين، ويدعو إلى إعلام منتم للقضايا العربية، داعيا إلى توجيه خطاب إعلامي ملتزم بدعم قضيتنا، ويعيدها لمكانتها.

بدوره، أشار المحمود إلى أن المرصد يأتي في سياق خطة التحرك الإعلامي في الخارج، التي عقدت لجنتها ثاني اجتماع لها في مقر الجامعة مطلع الأسبوع الجاري، وقدمت خلاله فلسطين مقترحات عديدة.

وتابع: سيساهم المرصد في الرد على كل حملات التشويه الظالمة التي تستهدف فلسطين، وتحاول نزعها عن عمقها العربي والمس بهويتها.

واستعرض الجانبان التحضيرات لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحادية والخمسين، ونتائج اجتماع فريق الخبراء العرب للتنمية المستدامة، وما ستقدمه فلسطين من مساهمات عملية.