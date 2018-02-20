  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات يطلع وفدا طلابيا أميركيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

الخميس 19 ديسمبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يطلع وفدا طلابيا أميركيا على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا


رام الله / سما /

 أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وفدا طلابيا من جامعة ميتشغان الأميركية، حول سياسات وممارسات سلطة الاحتلال بدعم مطلق من إدارة ترمب، التي تشمل توسيع الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، خاصة في عاصمتنا القدس الشرقية وما حولها، والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت.

ووضع عريقات الوفد الطلابي الضيف، في صورة سياسة هدم البيوت والإعدامات الميدانية، والحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، وغيرها من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب، لأنها تكرس نظام الفصل العنصري الابرثايد، وتتنكر للقانون الدولي والشرعية الدولية جملة وتفصيلا.

وأكد عريقات أن الرئيس محود عباس رئيس دولة فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، قدموا رؤية لتحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في المنطقة أمام مجلس الأمن بتاريخ 20/2/2018، استنادا للقانون الدولية والمرجعيات المحددة، بما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، ضمن إطار دولي جديد وسقف زمني محدد، وآليات تنفيذ إلزامية، وصولا إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، على أساس القانون الدولي والقرار الدولي 194.

وطالب عريقات المجتمع الدولي بمساندة ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك بإلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل)، بعدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس الشرقية وفقا للاتفاق الموقع عام 1995.

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم

مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب

العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!

العثور على جثة طالب فلسطيني فقدت آثاره منذ شهر في ألمانيا

غضب روسي وبودار ازمة.. اسرائيل ترفض دخول آلاف السواح الروس وموسكو تصفه بـ "المزعج للغاية"

نصدر مرسوما من أجل ماذا؟.. الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس لن يكون هناك انتخابات

صاروخ العمادي والعبث في الخلفية..عبد الرحمن شهاب

الأخبار الرئيسية

اشتية : الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة القدس و الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

النخالة: أي عدوان غزة لن يمر دون رد والسرايا سجلت ملحمة في تاريخ شعبنا

خلال 2020.. شكوك اسرائيلية حول تهدئة طويلة الأمد مع حماس وترجيحات باستمرار المواجهة مع إيران

مخابرات غربية تزعم : نائب قائد حماس يتحرك بجواز سفر مزور

1220191953628928

انطلاق أعمال القمة الإسلامية.. وحضور لزعماء وقادة دول عدة