"ثوري فتح" يواصل أعمال دورته السابعة

رام الله / سما /

واصل المجلس الثوري لحركة "فتح"، اليوم الخميس، أعمال دورته السابعة "دورة الخيار الشعبي الديمقراطي والمقاومة الشعبية للتصدي للمخططات الصهيوأميركية"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور أعضاء اللجنة المركزية للحركة.

وأثنى عدد من أعضاء المجلس الثوري في مداخلاتهم، على دعم جهود الرئيس محمود عباس الرامية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، مع التأكيد على ضرورة أن تشمل الضفة الغربية وقطاع ومدينة القدس.

وأشاروا إلى أن قضية تصويت أبناء شعبنا في القدس داخل المدينة المقدسة لا نقاش فيها ولا مساومة، باعتبارها خطا أحمر لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني.

وجرى خلال الجلسة الصباحية، طرح عدد من القضايا السياسية، والملفات الداخلية التي تهم أبناء الحركة.

وسيواصل المجلس الثوري أعماله، حيث سيعقد جلسته المسائية لهذا اليوم، فيما تستمر جلسات المجلس الثوري يوم غد لاستكمال بحث عدد من الملفات، كسبل تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وغيرها من القضايا.