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توقعات بالاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية اليوم الخميس

الخميس 19 ديسمبر 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بالاعلان عن موعد صرف المنحة القطرية اليوم الخميس


سما / وكالات/

توقعت مصادر خاصة في قطاع غزة أن يعلن السفير القطري محمد العمادي مساء اليوم الخميس عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 12/2019 لفقراء قطاع غزة، و التي تبلغ قيمتها 100 دولار.

و كان العمادي أعلن يوم أمس الاربعاء أن المنحة القطرية سوف تستمر حتى نهاية شهر مارس لعام 2020.

و أكد أن قطر قررت تمديد المنحة للأسر الفقيرة في قطاع غزة ،إضافة إلى تلك المخصصة لوقود محطة الكهرباء في قطاع غزة حتى نهاية شهر مارس المقبل .

يذكر أن العمادي وصل إلى قطاع غزة صباح أمس برفقة عدد من العاملين في اللجنة القطرية للإطلاع على أخر المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في قطاع غزة .

وقد وقع عقد ب1مليون و نصف لمرضى الكلى بحسب ما جاء على وسائل إعلام محلية إضافة إلى إدخال أكثر من 20 سيارة لوحدات الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة .

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