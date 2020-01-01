الدفاع المدني يتعامل مع 153 حادث متنوع

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 153 حادث متنوع في الضفة الغربية وهو رقم منخفض مقارنة مع الاسابيع الماضية.

وبناءا على تقرير العمليات المركزية الاسبوعي تم التعامل مع 85 حادث انقاذ و 68 حالة اطفاء نتج عنها حالة وفاة لمواطن في حادث سير في قلقيلية واصابة 42 مواطن في 16 حادث مختلف.

من جانب اخر نفذت ادارة الوقاية والسلامة العامة 1064 جولة ميدانية منحت خلالها 351 تصريح للمنشآت المستوفية لشروط السلامة واصدرت تصاريح لـ 286 مصعد مستوفية للاشتراطات، كما نفذت ادارة التدريب 61 دورة في علوم الدفاع المدني استفاد منها 4685 متدرب.