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فالفيردي: لم نتمكن من مجاراة ريال مدريد في الكلاسيكو

الخميس 19 ديسمبر 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فالفيردي: لم نتمكن من مجاراة ريال مدريد في الكلاسيكو


وكالات / سما /

اعترف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن فريقه كان عاجزاً عن مجاراة نسق ريال مدريد المرتفع في خط الوسط خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما يوم أمس وانتهت بالتعادل السلبي.

ورغم فشل ريال مدريد في هز شباك المرمى وتحقيق النقاط الثلاث من ملعب الكامب نو، لكن هناك إجماع على أنه كان الطرف الأفضل على مدار تسعين دقيقة، رغم أن برشلونة خلق بعض الفرص الخطيرة أيضاً.

وأوضح فالفيردي أنه كان مستاءً من طريقة سير المباراة، فهو كان يرى أن ريال مدريد قادر على هز شباك المرمى في أي لحظة، وهو الأمر الذي جعله يشيد بأندريه تير شتيجن الذي أوقف بعض التسديدات الخطيرة.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي ” في بعض الأحيان لم نتمكن من التغلب على ضغطهم الكثيف، وكانوا يلعبون بشكلٍ جاد في وسط ميداننا، هذه هي الحقيقة”.

وتابع “هكذا تسير الأمور وهذا يعطي إحساسًا بعد الاستقرار لأن ما حدث لم يكن معتادًا. أحيانًا شعرت بأنهم سيسجلون بسهولة متناهية، واعتقد بأن حارسنا كان ممتازًا، عندما كان فالفيري على وشك التسجيل”.

وأنهى مدرب البرسا حديثه “كان بيكيه جيدًا حتى أنه أوقف هدفًا من خط المرمى. لكن نحن أيضًا كانت لنا هجمات صريحة. إلا أن الحقيقة حول هذا الكلاسيكو هي أن مدريد كان مهيمنًا  في لحظات بعينها. كان من الصعب علينا تجاوز هذه المرحلة”.

#إرنستو فالفيردي

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