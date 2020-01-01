  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية : الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة القدس و الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

الخميس 19 ديسمبر 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة القدس و الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات


رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة أهلنا في القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك.

وشدد اشتية في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الموظفين الإداريين الثاني للعام الجاري، الذي تنظمه النيابة العامة، بمدينة أريحا، اليوم الخميس، على أن شعبنا بحاجة للانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لأننا نحتاج إلى الديمقراطية، مبينا أن من أراد إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات أراد إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن نقبل ذلك.

وقال اشتية إن العالم يعيش في ظروف متغيرة متسارعة، تنعكس على النظام الإداري في أي بلد، لذلك نريد مواكبة التطور في العالم.

وأوضح أن الحالة الفلسطينية تعيش ظروفا معقدة واستثنائية تختلف عن أي دولة في العالم، والمعاناة التي يعيشها شعبنا في القدس وأريحا وحصار غزة، تجعل كل شخص منا يمثل تحديا، في مواجهة تحديات مختلفة.

وأضاف ان الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات الفلسطينية، كما أنها تدفع مساعدات نقدية لـ106 آلاف أسرة محتاجة منها 70 ألفا في غزة، لأننا وطن واحد ونتطلع لتعزيز وتمكين صمود المواطنين في كل مكان.

يتبع...

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم

مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب

العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!

العثور على جثة طالب فلسطيني فقدت آثاره منذ شهر في ألمانيا

غضب روسي وبودار ازمة.. اسرائيل ترفض دخول آلاف السواح الروس وموسكو تصفه بـ "المزعج للغاية"

نصدر مرسوما من أجل ماذا؟.. الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس لن يكون هناك انتخابات

"الخارجية الإسرائيلية" ترد على اعتناق كويتي مسلم الديانة اليهودية

الأخبار الرئيسية

النخالة: أي عدوان غزة لن يمر دون رد والسرايا سجلت ملحمة في تاريخ شعبنا

خلال 2020.. شكوك اسرائيلية حول تهدئة طويلة الأمد مع حماس وترجيحات باستمرار المواجهة مع إيران

مخابرات غربية تزعم : نائب قائد حماس يتحرك بجواز سفر مزور

1220191953628928

انطلاق أعمال القمة الإسلامية.. وحضور لزعماء وقادة دول عدة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم