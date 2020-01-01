  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" تعلن نتائج الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة

الخميس 19 ديسمبر 2019 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن نتائج الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة


رام الله / سما /

أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة الثالثة "الاستكمالية".

وبيّنت اللجنة في بيان صحفي، أنه تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس خارج الوطن (3325) طالبا؛ توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (1892) بنسبة عامة بلغت (56.9%)، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام لتصبح (84.14%).

ولفتت إلى أن هذه الدورة الاستكمالية، والتي تُعقد للعام الثالث على التوالي في نظام الثانوية العامة، تُمثل فرصةً إضافية أخرى للطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام. 

وأكدت لجنة الامتحانات استمرار نهج الإصرار على التعليم؛ سيما في مديرية تربية القدس التي تُكمل مشوارها التعليمي لأبنائها بالرغم من إغلاق الاحتلال لمكتبها في محاولة منه لضرب المنظومة التربوية في المدينة المقدسة.

وأوضحت اللجنة أنه بالإمكان الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني  www.psge.ps، وبإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم اعتبارا من يوم الأحد من مديريات التربية والتعليم.

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع : لو جرت انتخابات اليوم فتح تفوز على حماس وعباس يتفوق على هنية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم

مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب

العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!

العثور على جثة طالب فلسطيني فقدت آثاره منذ شهر في ألمانيا

غضب روسي وبودار ازمة.. اسرائيل ترفض دخول آلاف السواح الروس وموسكو تصفه بـ "المزعج للغاية"

نصدر مرسوما من أجل ماذا؟.. الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس لن يكون هناك انتخابات

الأخبار الرئيسية

اشتية : الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة القدس و الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

النخالة: أي عدوان غزة لن يمر دون رد والسرايا سجلت ملحمة في تاريخ شعبنا

خلال 2020.. شكوك اسرائيلية حول تهدئة طويلة الأمد مع حماس وترجيحات باستمرار المواجهة مع إيران

مخابرات غربية تزعم : نائب قائد حماس يتحرك بجواز سفر مزور

1220191953628928

انطلاق أعمال القمة الإسلامية.. وحضور لزعماء وقادة دول عدة