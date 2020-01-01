الخارجية: نتابع قضية وفاة الطالب عصعوص في ألمانيا

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تتابع ببالغ الاهتمام قضية الطالب محمد عماد عبد الله عصعوص من مثلث الشهداء في محافظة جنين، الذي اختفت آثاره منذ ما يقارب الشهر، ليتم قبل أيام معدودة العثور على جثته من قبل الشرطة الألمانية.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، انه بناء على تعليمات الوزير رياض المالكي، تابعت الوزارة وعبر سفارتها في ألمانيا ومنذ اللحظات الأولى، قضية وملابسات اختفاء الطالب عصعوص ووفاته، مشيرة إلى أنها تنتظر التقرير النهائي من الشرطة الألمانية والطب الشرعي، ليتم نقل جثمانه إلى أرض الوطن بالتنسيق مع عائلته وذويه.