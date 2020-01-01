  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: نتابع قضية وفاة الطالب عصعوص في ألمانيا

الخميس 19 ديسمبر 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تتابع ببالغ الاهتمام قضية الطالب محمد عماد عبد الله عصعوص من مثلث الشهداء في محافظة جنين، الذي اختفت آثاره منذ ما يقارب الشهر، ليتم قبل أيام معدودة العثور على جثته من قبل الشرطة الألمانية.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، انه بناء على تعليمات الوزير رياض المالكي، تابعت الوزارة وعبر سفارتها في ألمانيا ومنذ اللحظات الأولى، قضية وملابسات اختفاء الطالب عصعوص ووفاته،  مشيرة إلى أنها تنتظر التقرير النهائي من الشرطة الألمانية والطب الشرعي، ليتم نقل جثمانه إلى أرض الوطن بالتنسيق مع عائلته وذويه.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع : لو جرت انتخابات اليوم فتح تفوز على حماس وعباس يتفوق على هنية

مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب

العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!

العثور على جثة طالب فلسطيني فقدت آثاره منذ شهر في ألمانيا

غضب روسي وبودار ازمة.. اسرائيل ترفض دخول آلاف السواح الروس وموسكو تصفه بـ "المزعج للغاية"

نصدر مرسوما من أجل ماذا؟.. الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس لن يكون هناك انتخابات

"الخارجية الإسرائيلية" ترد على اعتناق كويتي مسلم الديانة اليهودية

الأخبار الرئيسية

النخالة: أي عدوان غزة لن يمر دون رد والسرايا سجلت ملحمة في تاريخ شعبنا

خلال 2020.. شكوك اسرائيلية حول تهدئة طويلة الأمد مع حماس وترجيحات باستمرار المواجهة مع إيران

مخابرات غربية تزعم : نائب قائد حماس يتحرك بجواز سفر مزور

1220191953628928

انطلاق أعمال القمة الإسلامية.. وحضور لزعماء وقادة دول عدة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم