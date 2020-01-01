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نوال الزغبي قررت حرمان زوجها من رؤية أولادهما

الخميس 19 ديسمبر 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
نوال الزغبي قررت حرمان زوجها من رؤية أولادهما


وكالات / سما /

انتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي من تسجيل أغنية جديدة منفردة من انتاج «شركة روتانا» تمهيداً لطرحها قريباً لتكون بمثابة عيّدية لجمهورها لمناسبة الأعياد المجيدة.


وتعاونت في هذه الأغنية الكلاسيكية مع الشاعر مازن ضاهر والملحّن فضل سليمان، ومن المقرّر أن تصورّها على طريقة الفيديو كليب.


وتستقبل نوال العام الجديد في منزلها، حيث ستمكث فيه مع عائلتها لتمضية ليلة رأس السنة على عكس ما درجت عليه عادتها في إحياء هذه الليلة في أجواء ساحرة وصاخبة ّ في أضخم الفنادق، حيث كانت تلاقي جمهورها من لبنان والدول العربية المجاورة، وذلك بعد أن قرّرت إلغاء سهرتها، التي كانت ستحييها في لبنان بسبب الظروف الراهنة في البلد الذي يشهد ثورة شعبيّة، كما أوضحت، معربة عن عدم انزعاجها من الغاء سهرتها.


تجدر الإشارة الى أنّ الزغبي، التي انفصلت منذ سنوات عن زوجها جوني ديب، احتفلت منذ مدّة بعيد ميلاد توأمها جويّ وجورجي بعيداً عن والدهما، الذي لم يرهما منذ نحو ثلاث سنوات، بل عايدهما بتغريدة مؤّثرة حظيت بتعاطف لافت من المتابعين، وكتب ديب معايداً فلذات كبده «جورجي وجوي اليوم صار عمركن 18 سنة… العمر كلو يا رب، بطلب من الله يكتبلكن أيام حلوة وشوفكن ناجحين. هيدا تالت عيد الكن وانتو بعاد عني وما بعرف عنكن شي للأسف، ما بعرف كيف بعد في ناس بيطاوعن ضميرن وقلبن يبعدو أب عن ولاده… الله يسامحن ما بقدر قول اكتر من هيك».

#نوال الزغبي

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