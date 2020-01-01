  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دعت لإسناد الأسير زهران..الشعبية: سنردّ على اعتقالات الشاباك بالفِعل وليس القول

الخميس 19 ديسمبر 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعت لإسناد الأسير زهران..الشعبية: سنردّ على اعتقالات الشاباك بالفِعل وليس القول


غزة / سما/

 حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال الصهيوني وأدواته الإجرامية المسئولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد زهران، مُؤكدة أنّ "استمرار إضرابه عن الطعام لليوم 87 وتحدّيه للسجان انتصارٌ عليه، وتأكيدٌ على لرفضه الاعتراف بشرعية المحكمة وشرعية اعتقاله".

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفيّ عقدته الجبهة، اليوم الخميس في غزة، بالتزامن مع عقد جلسة للأسير زهران في المحاكم الصهيونية الصوريّة، حيث ألقى كلمة الجبهة عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة مسئول لجنة الأسرى علام كعبي، الذي أكد " أن الوقوف إلى جانب الرفيق زهران وجميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، يتطلب تصعيد الاشتباك المفتوح مع العدو، وإلى صوغ برنامج نضالي وطني وشعبي مكثف".

وقال "إذا كان العدو يظن أن حربه الخاصة التي أعلنها ضد قادة وكوادر الجبهة في الضفة الغربية والسجون، قادرة على أن توقف جذوة المقاومة داخل الجبهة أو أن يضعفها فهو واهم. فعليه أن يعود إلى تجربته المريرة مع الجبهة الشعبية، ليدرك من جديد أن الاستهدافات والضربات سوف تزيد الجبهة قوة ولا تضعفها. والأيام القادمة ستؤكد فشله".

وأضاف "وفي هذا السياق فإن الجبهة ليس لديها ما تقوله حول إعلان الاحتلال الكشف عن خلية نفذت سلسلة عمليات، وإعطائها صبغة دراماتيكية. ولكن لديها ما ستفعله للردّ على هذه الهجمة الاحتلالية بحق قادتها وكوادرها".

وشدّد على أنّ "استمرار استفراد الاحتلال الصهيوني بالأسرى وخصوصاً المرضى والإداريين يُمثل من جديد علامات استفهام حول الدور المفترض أن تقوم به المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر لتعرية هذه الهجمة الاحتلالية على الأسرى وفضح سياسة الاعتقال الإداري. إن هذا الصمت بمثابة تواطؤ واضح، ويعزز القناعات بأن هذه المؤسسات عبءُ على الحركة الأسيرة".

وقال "إن تصاعد الهجمة الصهيونية البشعة بحق الحركة الأسيرة، تستوجب من المؤسسات الرسمية بشكل عاجل تدويل ملف الأسرى، وتوثيق هذه الجرائم وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية. من غير المقبول حالة التلكؤ لهذه المؤسسات عن القيام بهذه الخطوة الهامة".

وختم المؤتمر الصحفي بالتشديد على أنّ "الهجمة الواسعة ضدها لن تزيدها إلا إصراراً في المضي قدماً على درب النضال والمقاومة، الدرب الوحيد القادر على تحقيق أهدافنا المنشودة في العودة والحرية والاستقلال، فلن ترهبنا أساليب الاحتلال ولا حربه ولا اعتقالاته، فالجبهة باقية وقوية وشامخة وستظل شوكة دائمة في حلق العدو".

يأتي هذا في الوقت الذي تشنّ فيه أجهزة أمن الاحتلال الصهيوني بمختلف أذرعها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومصلحة السجون، حرباً شرسة ضد قادة وكوادر وأعضاء الجبهة الشعبية في الضفة الغربية المحتلة وفي داخل المعتقلات الصهيونية، وفق ما ذكرته الشعبية في مؤتمرها.

وكشف ما يُسمّى جهاز الأمن الداخلي الصهيوني "شاباك"، أمس الأربعاء، اعتقاله عشرات من قادة وكوادر الجبهة الشعبية، ممّن قال إنّهم شكّلوا خليةً عسكرية لمقاومة "إسرائيل" وخطّطوا ونفّذوا عمليات فدائية ضد جنود ومستوطنين.

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع : لو جرت انتخابات اليوم فتح تفوز على حماس وعباس يتفوق على هنية

مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب

العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!

العثور على جثة طالب فلسطيني فقدت آثاره منذ شهر في ألمانيا

غضب روسي وبودار ازمة.. اسرائيل ترفض دخول آلاف السواح الروس وموسكو تصفه بـ "المزعج للغاية"

نصدر مرسوما من أجل ماذا؟.. الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس لن يكون هناك انتخابات

"الخارجية الإسرائيلية" ترد على اعتناق كويتي مسلم الديانة اليهودية

الأخبار الرئيسية

النخالة: أي عدوان غزة لن يمر دون رد والسرايا سجلت ملحمة في تاريخ شعبنا

خلال 2020.. شكوك اسرائيلية حول تهدئة طويلة الأمد مع حماس وترجيحات باستمرار المواجهة مع إيران

مخابرات غربية تزعم : نائب قائد حماس يتحرك بجواز سفر مزور

1220191953628928

انطلاق أعمال القمة الإسلامية.. وحضور لزعماء وقادة دول عدة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم