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الشعبية: الاعتقالات ستزيدنا قوة ولن تؤثر على بنيتنا التنظيمية

الخميس 19 ديسمبر 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: الاعتقالات ستزيدنا قوة ولن تؤثر على بنيتنا التنظيمية


غزة / سما/

اكدت الجبهة الشعبية ان حملة الاستهداف الواسعة لقادتها وكوادرها لن يؤثر على بنيتها التنظيمية المتماسكة.

واضافت الجبهة في تعليقها على حملة الاعتقالات التي طالبت العشرات من نشطائها في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال" نُحمَلّ الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة رفيقنا المضرب عن الطعام أحمد زهران".

 وتابع البيان " حرب الاحتلال الخاصة ضد قيادات وكوادر الجبهة لن توقف جذوة المقاومة وسيزيدها قوة ولا يضعفها والأيام المقبلة ستثبت ذلك والجبهة ليس لديها ما تقوله حول إعلان الاحتلال الكشف عن خلية للجبهة، ولكن لديها ما ستفعله".

في غضون ذلك قالت صحيفة "اسرائيل اليوم" ان العام الحالي 2019 سجل انخفاضًا كبيرًا في عدد قتلى العمليات، وكذلك في تنفيذ الهجمات ضد الإسرائيليين.

واضافت أن 5 إسرائيليين قتلوا في هجمات خلال عام 2019، مقارنةً بـ 13 قتلوا العام الماضي وأن ذلك لا يعني انخفاض دوافع الفصائل الفلسطينية العاملة بالضفة من التخطيط لهجمات كبيرة.

وارجعت الصحيفة انخفاض العمليات الى الاعتقالات في صفوف حركة حماس والجبهة الشعبية لا سيما عقب عملية عين بونين في اب الماضي التي نفذها اربعة من الجبهة . وفي تقرير صدر عن الشاباك كشف انه اعتقل 50 ناشطا من الجبهة بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات في الضفة.

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