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متى تكشف هواوي عن هواتف P40 المنتظرة؟

الخميس 19 ديسمبر 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متى تكشف هواوي عن هواتف P40 المنتظرة؟


وكالات / سما /

كشف موقع gizchina الإلكتروني عن الموعد الذي تعتزم فيه هواوي الإعلان عن هواتف P40، التي ستصبح أقوى هواتف من إنتاج هذه الشركة.

ونقل الموقع عن لسان رئيس قسم الأجهزة الاستهلاكية في هواوي، ريتشارد يو، قوله بأن الإعلان عن هواتف P40 المنتظرة من المفترض أن يجري في باريس أواخر شهر مارس المقبل.

وأوضح أن هذه الأجهزة ستعمل بواجهات EMUI 10 المبنية على أنظمة "ويندوز-10"، ولكن ومع استمرار العقوبات الأمريكية على شركته، ستأتي هذه الأجهزة دون تطبيقات غوغل، وستضم خدمات Huawei Mobile Services.

وتبعا للتسريبات فإن هواوي تنوي إطلاق نسختين من هذه الهواتف P40 وP40 Pro، ستكونان قادرتين على التعامل مع شبكات 5G بفضل معالجات Kirin 990 5G.

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ومن المفترض أن تكون هذه الأجهزة من بين أفضل الهواتف الذكية في العالم، وبقدرات لم تشهدها هواتف هواوي من قبل، وتقدم مزايا فائقة من حيث التصوير وعمل المعالجات وعمر البطارية واستهلاك الطاقة.

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والكاميرا الأساسية لهذه الأجهزة من المتوقع أن تأتي بقدرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، وبقدرات تقريب بصري وإلكتروني كبيرة.

#هواتف P40 #هواوي

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