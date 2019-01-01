  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مؤسس "تويتر" يلغي متابعة مؤسس "فيسبوك"..هل اشتعلت الحرب بينهما؟

الخميس 19 ديسمبر 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسس "تويتر" يلغي متابعة مؤسس "فيسبوك"..هل اشتعلت الحرب بينهما؟


وكالات / سما /

ألغى جاك دورسي، رئيس موقع "تويتر"، متابعة مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك"، وذلك من دون الإعلان عن السبب.

وفاجأ دورسي متابعيه بهذه الخطوة غير المبررة، بحسب موقع "ماشابل" الأميركي، الذي حاول التواصل مع "تويتر" للحصول على توضيح بخصوص المسألة، ولكن من دون أن يفلح في ذلك.

ونشر حساب على "تويتر" يعرف بـ "Big Tech Alert"، لتتبع النشاط غير المتطور للأسماء الكبيرة في عالم التكنولوجيا، والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا الكبرى، تغريدة قال فيها إن "جاك ألغى متابعة مارك".

ويبدو أن حساب مارك زوكربيرغ على الموقع غير مفعل، حيث أنه لم يقم بالتغريد منذ عام 2012، مما يشير إلى أن تحرك ردوسي كان بغرض تخلص "تويتر" من الحسابات المعطلة وغير المفعلة، حتى لو كانت تخص شخصا بحجم مؤسس "فيسبوك"، بحسب ما أشارت تقارير تقنية.

#تويتر #فيسبوك

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع : لو جرت انتخابات اليوم فتح تفوز على حماس وعباس يتفوق على هنية

مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب

العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!

العثور على جثة طالب فلسطيني فقدت آثاره منذ شهر في ألمانيا

محدث : وفد حماس يصل ماليزيا دون هنية

غضب روسي وبودار ازمة.. اسرائيل ترفض دخول آلاف السواح الروس وموسكو تصفه بـ "المزعج للغاية"

نصدر مرسوما من أجل ماذا؟.. الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس لن يكون هناك انتخابات

الأخبار الرئيسية

النخالة: أي عدوان غزة لن يمر دون رد والسرايا سجلت ملحمة في تاريخ شعبنا

خلال 2020.. شكوك اسرائيلية حول تهدئة طويلة الأمد مع حماس وترجيحات باستمرار المواجهة مع إيران

مخابرات غربية تزعم : نائب قائد حماس يتحرك بجواز سفر مزور

1220191953628928

انطلاق أعمال القمة الإسلامية.. وحضور لزعماء وقادة دول عدة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم