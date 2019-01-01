مؤسس "تويتر" يلغي متابعة مؤسس "فيسبوك"..هل اشتعلت الحرب بينهما؟

وكالات / سما /

ألغى جاك دورسي، رئيس موقع "تويتر"، متابعة مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك"، وذلك من دون الإعلان عن السبب.

وفاجأ دورسي متابعيه بهذه الخطوة غير المبررة، بحسب موقع "ماشابل" الأميركي، الذي حاول التواصل مع "تويتر" للحصول على توضيح بخصوص المسألة، ولكن من دون أن يفلح في ذلك.

ونشر حساب على "تويتر" يعرف بـ "Big Tech Alert"، لتتبع النشاط غير المتطور للأسماء الكبيرة في عالم التكنولوجيا، والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا الكبرى، تغريدة قال فيها إن "جاك ألغى متابعة مارك".

ويبدو أن حساب مارك زوكربيرغ على الموقع غير مفعل، حيث أنه لم يقم بالتغريد منذ عام 2012، مما يشير إلى أن تحرك ردوسي كان بغرض تخلص "تويتر" من الحسابات المعطلة وغير المفعلة، حتى لو كانت تخص شخصا بحجم مؤسس "فيسبوك"، بحسب ما أشارت تقارير تقنية.