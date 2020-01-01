  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فنلندا توفر دورة مجانية عبر الإنترنت لتعلم الذكاء الاصطناعي

الخميس 19 ديسمبر 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فنلندا توفر دورة مجانية عبر الإنترنت لتعلم الذكاء الاصطناعي


وكالات / سما /

كشفت فنلندا عن تقديم دورتها المكثفة الخاصة بتعليم "الذكاء الاصطناعي" مجانا، ومدتها 6 أسابيع، كانت قد أطلقتها السنة الماضية لتثقيف مواطنيها حول هذا التقنية المتطورة.

وقررت فنلندا ترجمة الدورة التدريبية إلى عدد من لغات بلدان الأوروبي الرئيسية كهدية لمواطنيها ممن يرغبون بالالتحاق بهذه الدورة التدريبية.

وتحمل الدورة اسم "عناصر الذكاء الاصطناعي"، وهي متوفرة باللغات الإنجليزية والسويدية والإستونية والفنلندية والألمانية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وتتميز الدورة بتصميمها البسيط وتوفيرها لاختبارات في نهاية كل قسم، كما أنها تغطي مجموعة من المجالات مثل الآثار الفلسفية للذكاء الاصطناعي، علما أنها تستغرق 6 أسابيع باعتبار أن كل قسم منها يتطلب إنهاؤه ما بين 5 إلى 10 ساعات.

#فنلندا #الذكاء الاصطناعي #دورة

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع : لو جرت انتخابات اليوم فتح تفوز على حماس وعباس يتفوق على هنية

مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب

العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!

العثور على جثة طالب فلسطيني فقدت آثاره منذ شهر في ألمانيا

محدث : وفد حماس يصل ماليزيا دون هنية

غضب روسي وبودار ازمة.. اسرائيل ترفض دخول آلاف السواح الروس وموسكو تصفه بـ "المزعج للغاية"

نصدر مرسوما من أجل ماذا؟.. الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس لن يكون هناك انتخابات

الأخبار الرئيسية

النخالة: أي عدوان غزة لن يمر دون رد والسرايا سجلت ملحمة في تاريخ شعبنا

خلال 2020.. شكوك اسرائيلية حول تهدئة طويلة الأمد مع حماس وترجيحات باستمرار المواجهة مع إيران

مخابرات غربية تزعم : نائب قائد حماس يتحرك بجواز سفر مزور

1220191953628928

انطلاق أعمال القمة الإسلامية.. وحضور لزعماء وقادة دول عدة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم