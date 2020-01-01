فنلندا توفر دورة مجانية عبر الإنترنت لتعلم الذكاء الاصطناعي

وكالات / سما /

كشفت فنلندا عن تقديم دورتها المكثفة الخاصة بتعليم "الذكاء الاصطناعي" مجانا، ومدتها 6 أسابيع، كانت قد أطلقتها السنة الماضية لتثقيف مواطنيها حول هذا التقنية المتطورة.

وقررت فنلندا ترجمة الدورة التدريبية إلى عدد من لغات بلدان الأوروبي الرئيسية كهدية لمواطنيها ممن يرغبون بالالتحاق بهذه الدورة التدريبية.

وتحمل الدورة اسم "عناصر الذكاء الاصطناعي"، وهي متوفرة باللغات الإنجليزية والسويدية والإستونية والفنلندية والألمانية، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وتتميز الدورة بتصميمها البسيط وتوفيرها لاختبارات في نهاية كل قسم، كما أنها تغطي مجموعة من المجالات مثل الآثار الفلسفية للذكاء الاصطناعي، علما أنها تستغرق 6 أسابيع باعتبار أن كل قسم منها يتطلب إنهاؤه ما بين 5 إلى 10 ساعات.