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عقوبات الدوري.. نقل مباراة للبحرية وإيقاف لاعب

الخميس 19 ديسمبر 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات الدوري.. نقل مباراة للبحرية وإيقاف لاعب


غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط, بعد انتهاء الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, والجولة الأولى من دوري الثالثة.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة لنادي خدمات الشاطئ من ملعبه لتقام على ملعب آخر، علما أنه سيواجه الأهلي في الجولة الثالثة عشرة الأحد المقبل على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

- حرمان براء مطر المدير الإداري لنادي الأقصى من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.

- إيقاف طارق رجب لاعب نادي اتحاد جباليا مباراتين رسميتين متتاليتين بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

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