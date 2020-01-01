عقوبات الدوري.. نقل مباراة للبحرية وإيقاف لاعب

غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط, بعد انتهاء الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, والجولة الأولى من دوري الثالثة.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة لنادي خدمات الشاطئ من ملعبه لتقام على ملعب آخر، علما أنه سيواجه الأهلي في الجولة الثالثة عشرة الأحد المقبل على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

- حرمان براء مطر المدير الإداري لنادي الأقصى من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.

- إيقاف طارق رجب لاعب نادي اتحاد جباليا مباراتين رسميتين متتاليتين بالإضافة إلى عقوبة الطرد.