"عوض الله" بطلة مقدسية شرفت رياضة الفروسية الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

الساحة الرياضية ستبقى شاهدة على أبطالها الذين تحدوا الصعاب و كتبوا أسمائهم بماء الذهب على جدران الإنجازات .

هناك لاعبات صنعن التاريخ ببطولاتهن و عطائهن و مثابرتهن إنجازات و بطولات ستبقى حاضرة تتحدث عنهن و آخريات صنعهن التاريخ دون أن يدفعن ضريبة العطاء.

أسرة مقدسية إرتبطة إسمها بلعبة الفروسية بداية من الأم السيدة هديل وصولا لإبنتها البطلة نهاية .

هديل الصياد عوض الله في وقت من الأوقات أخذت على عاتقها الرقي و الإزهار برياضة الفروسية عندما كانت عضوا في إتحاد الفروسية و تشغل منصب مسؤولة العلاقات الدولية في الإتحاد الفلسطيني للفروسية.

الأم هديل التي تحدت الصعاب ووجدت في إبنتها نهاية تحقيق حلم كانت تصبو له عندما تركت اللعبة كفارسة بسبب تقاليد مجتمعنا الشرقي . غادرت الأم أسوار الإتحاد بتقديم إستقالتها و بدئت برحلة التحدي بالعمل على دعم إبنتها و تطويرها بعد أن غرست حب اللعبة فيها.

لم تبخل على إبنتها بالدعم برفقة والدها المهندس سالم عوض الله من خلال تسخير كافة الإمكانيات و الطاقات و منظومة العلاقات من خلال إقامة العديد من المعسكرات لتطوير قدرات نهاية.

و بوقت قصير و بعد إستقالة والدتها من عضوية الإتحاد بأربعة أشهر بدأت نهاية بصناعة المجد و كتابة التاريخ من خلال تحقيق أول ألقابها على المستوى الدولي من خلال مشاركتها في بطولة النهضة العربية الدولية على مدار يومين و التي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية بتحقيق مركز أول و خامس في اليوم الاول و و مركز اول في اليوم الثاني و كان لها الفضل برفع العلم الفلسطيني و عزف النشيد الوطني لأول مرة في تاريخ فلسطين في محفل دولي بمشاركة عدة دول ليقوم وزير شؤون القدس و تجمع قدسنا للإتحاد بمنح نهاية لقب فارسة القدس من خلال حفل تكريم أقيم على شرفها.

لم تتوقف فارسة القدس عند هذا الحد فقد شاركت بعد ذلك بعدة بطولات دولية في الإمارات و الأردن و مصر و هولندا و ألمانيا مسجلة عدة مراكز متقدمة لفلسطين.

تقدم مستوى نهاية على صعيد الأرقام و تأهلها للمشاركة في البطولة المؤهلة لأولمبياد الشباب و تقدم مستواها جعل من العائلة تشتري لها فرسا بمبلغ مالي كبير جدا تم شحنها من بلجيكا.

وفي إنجاز تاريخي و غير مسبوق نجحت نهاية بفرسها الجديدة بإحراز المركز السادس مما أهلها إلى التصنيف الفردي النهائي لقاره اسيا ووضعها على القائمة لأول مرة في تاريخ فلسطين.

بعد هذا الإنجاز الكبير و الذي قوبل بتهميش من إتحاد الفروسية الذي لم يولي إهتمام قررت العائلة إقامة معسكر مطول لنهاية في الأردن لمدة عام و نصف من أجل تطوير قدراتها حيث طموحها و مستواها يفوق الموجود في فلسطين.

و بعد كل هذه الإنجازات على مستوى الألقاب و التضحيات على مستوى المعسكرات غياب فارسة القدس عن بطولة السعودية الدولية يثير العديد من علامات الإستفهام و الإستهجان عن عدم ترشيحها من إتحاد الفروسية.