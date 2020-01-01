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الشيخ : هذا هو المطلوب الان بعد الإجماع الفلسطيني على إجراء الانتخابات

الخميس 19 ديسمبر 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ : هذا هو المطلوب الان بعد الإجماع الفلسطيني على إجراء الانتخابات


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، يوم الخميس، إنه يجب توحيد الجهد الوطني للضغط على "إسرائيل" للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر صفحته في توتير، "بعد الإجماع الفلسطيني على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، المطلوب الآن توحيد الجهد الوطني للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات والسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة ترشيحًا وتصويتًا في داخل القدس".

وتابع "وفي نفس الوقت المطلوب من المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لإنجاز ذلك".

وقبل أسابيع، تسلم الرئيس محمود عباس ردود الفصائل الإيجابية حول إجراء الانتخابات من رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حنا ناصر، ورغم ذلك لم يتم حتى الآن إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات، وبقيت مسألة إجرائها في القدس هي المعضلة الوحيدة أمامها، في ظل الرفض الإسرائيلي المتوقع.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال: "نحن ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن عقد الانتخابات في القدس، ولن نقبل ألا تكون القدس جزءًا من الانتخابات الفلسطينية".

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