الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنا واستدعت آخر، من الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الطالب الجامعي أحمد سامي سالم العطاونة، من بلدة بيت كاحل غرب مدينة الخليل، كما فتشت منزلي المواطنين عبد الهادي العطاونة، ومحمد إبراهيم الهوارين في بلدة الظاهرية جنوبا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد جلامنة، بعد أن داهمت منزل ذويه بالحي الشرقي من المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نضال ربحي الشلبي، ووليد جمال محمد حسين من مخيم جنين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب كمال فيصل قنداح من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، والفتى موسى عيسى شراكة، ويوسف منذر عليان، وجهاد أبو صبيح، ووالد الشاب جهاد عليان من مخيم الجلزون شمال رام الله، والفتى سليمان قطش من قرية يبرود شرق رام الله، وعلاء علي البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون، ومحيط جامعة بيرزيت، خلال مرور قوة عسكرية للاحتلال تجاه بلدتي كوبر وأبو شخيدم.

وفي الاغوار، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، قرية عين البيضاء، بالأغوار الشمالية، وفتشت منازل المواطنين فيها.

وقالت مصادر محلية : "إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة ومكثت فيها لمنتصف الليلة، وفتشت المنازل، ووثقت أرقام بطاقات شخصية، وأرقام هواتف نقالة لمواطنين، كما استجوبت أرباب عائلات في القرية".

وفي بيت لحم، استدعت قوات الاحتلال، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر امنية ، بأن قوات الاحتلال سلمت محمد خالد تعامرة بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" بعد ان داهمت منزل والده وفتشته.