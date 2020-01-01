الجامعة العربية تدرس اتخاذ إجراءات ضد البرازيل بسبب فتح مكتب تجاري في القدس

القدس المحتلة / سما /

قال دبلوماسيان عربيان إن الجامعة العربية تعتزم إرسال رسالة سياسية إلى البرازيل ضد قرارها بفتح مكتب تجاري في القدس.

واقترح الرئيس محمود عباس عقد اجتماع لمناقشة قرار البرازيل ووافقت عليه الدول الأعضاء في الجامعة، ومن بينها مصر والأردن. ويعقد الاجتماع صباح اليوم الخميس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن السفير قيس معروف خيرو شقير، ممثل الجامعة العربية في البرازيل قوله في مقابلة عبر الهاتف إن الجامعة تعتزم إرسال "تحذير ضد أي انتهاك لوضع القدس".

وتابع "القدس مدينة محتلة وفقا للقانون الدولي ويجب مناقشة وضعها فقط من خلال المفاوضات".

وفتحت البرازيل مكتبًا تجاريًا في القدس الأسبوع الماضي في مراسم حضرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو. وكان المكتب التجاري حلًا وسطيًا من الحكومة البرازيلية، بعدما تعرض تعهد بولسونارو بنقل السفارة البرازيلية إلى القدس لانتقادات قوية من شركائه التجاريين في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، بعد مراسم الأسبوع الماضي، قال السيناتور ادواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي، في تغريدة على موقع تويتر إن المكتب التجاري كان خطوة أولى قبل نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس العام المقبل.