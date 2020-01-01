5 إسرائيليين قتلوا في هجمات خلال 2019

القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير لصحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، أن 5 إسرائيليين قتلوا في هجمات خلال عام 2019، مقارنةً بـ 13 قتلوا العام الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن عام 2019 سجل انخفاضًا كبيرًا في عدد قتلى العمليات، وكذلك في تنفيذ الهجمات ضد الإسرائيليين. مبينةً أن ذلك لا يعني انخفاض دوافع الفصائل الفلسطينية العاملة بالضفة من التخطيط لهجمات كبيرة.

وأشارت إلى أن عمل جهاز الأمن العام "الشاباك" وقوات الاحتلال كان ناجح جدًا في مكافحة تلك المنظمات.

واعتبرت ما كشفت عنه صحيفة التلغراف بشأن محاولات حماس شن هجمات انطلاقًا من الأراضي التركية، واعتقال الخلية التابعة للشعبية في الضفة، بأنهما صورتان للرغبة في تنفيذ هجمات من الخارج والداخل.

وأشارت إلى أن حماس منذ صفقة الجندي جلعاد شاليط، تحتفظ بنشاطاتها انطلاقًا من تركيا مشيرةً إلى أن النشاطات في تركيا عادت مجددًا بعد عودة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس حاليًا، للاستقرار فيها.

ورأت أن اعتقال خلية الشعبية، يعني ضرورة وضعها في مصاف المنظمات الإسلامية التي يتم متابعتها في الضفة الغربية، بعد أن شكلت أكبر خلية لها منذ سنوات طويلة.