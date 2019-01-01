الإحصاء: انخفاض الواردات من إسرائيل بنسبة 6% في تشرين الأول

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الواردات السلعية انخفضت خلال شهر تشرين الأول/ اكتوبر من عام 2019 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 7% مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2018، وبلغت قيمتها 471.8 مليون دولار أميركي.

وأضاف الاحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الواردات من إسرائيل انخفضت خلال شهر تشرين الأول 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين الأول من عام 2019. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.

كما انخفضت الصادرات خلال شهر تشرين الأول من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 9% مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 89.3 مليون دولار أميركي.

وأشار الاحصاء إلى أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر تشرين الأول 2019 بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 82% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين الأول من عام 2019. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 50% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 15.9 مليون دولار أميركي.

فيما سجل الميزان التجاري، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر تشرين الأول 2019 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 7% مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2018، حيث بلغ العجز 382.5 مليون دولار أميركي.