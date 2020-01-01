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لماذا ألقى جمهور برشلونة كرات صفراء بالملعب؟

الخميس 19 ديسمبر 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا ألقى جمهور برشلونة كرات صفراء بالملعب؟


وكالات / سما /

شهدت مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وانتهت بلا غالب ولا مغلوب، لحساب مؤجل الجولة العاشرة من منافسات "الليغا"، إلقاء مشجعي البلوغرانا كرات صفراء تسببت في إيقاف المواجهة.

تصرف جمهور برشلونة جاء كإشارة احتجاجية نظمتها حركة "تسونامي ديمقراطي" المناصرة لاستقلال منطقة كتالونيا، وتزامنت مع تبديل نيسلون سيميدو بارتورو فيدال، بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني.

وبعد إلقاء الكرات، ردد عدد كبير من المشجعين "الحرية للسجناء السياسيين"، في حين رفع آخرون لافتات عليها "إسبانيا فلتجلسي وتتحدثي".

ومن جهة أخرى، أصيب 12 شخصا على الأقل بجروح طفيفة خلال أعمال شغب في محيط ملعب "كامب نو".

وأعلنت الطوارئ الطبية عن نقل أربعة أشخاص من المصابين إلى مركز طبي، بينما حصل البقية على مساعدة طبية في موقع الأحداث، بعدما اضطرت الشرطة الكتالونية لإطلاق رصاص مطاطي، في حين أشعل متطرفون النار في حاويات.

وعقب هذا التعادل، رفع الناديان رصيدهما من النقاط إلى 36 نقطة لكل منهما في صدارة الدوري الإسباني الممتاز.

#برشلونة #الكامب نو

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