مانشستر سيتي يصعد لقبل نهائي كأس الرابطة بثلاثية سهلة

وكالات / سما /

واصل مانشستر سيتي حملته الناجحة للاحتفاظ بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الثالث على التوالي، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة، عقب تغلبه 3 / 1 على مضيفه أوكسفورد يونايتد، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي اليوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

وبادر جواو كانسيلو بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22، لكن مات تايلور أدرك التعادل لأكسفورد يونايتد في الدقيقة 46.

ولم يهنأ أكسفورد بتعادله كثيرا، بعدما أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 50، قبل أن يعود نفس اللاعب لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 70.

وكان أستون فيلا أول المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة، بعد فوزه الكبير 5 / صفر على ليفربول، الذي خاض اللقاء بلاعبيه الشباب، أمس الثلاثاء في دور الثمانية.