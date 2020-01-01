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اليونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بثلاثية ضد كولشيستر

الخميس 19 ديسمبر 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بثلاثية ضد كولشيستر


وكالات / سما /

نجح فريق مانشستر يونايتد في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس الكاراباوا"، وذلك بعد فوزه على كولشيستر بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

افتتح المتألق ماركوس راشفورد التسجيل للشياطين الحمر في الدقيقة 51 ، ليضيف بعدها جاكسون مدافع نادي كولشيستر الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

ثم اختتم أنتونيو مارسيال أهداف فريقه بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 61 ، ليتأكد تأهل الشياطين الحمر لدور نصف النهائي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بعد انتهاء 17 جولة.

#مانشستر يونايتد #كولشيستر

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