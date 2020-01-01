الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، واعتقلت الشاب كمال فيصل قنداح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى موسى عيسى شراكة، ويوسف منذر عليا، وجهاد أبو صبيح، والد الشاب جهاد عليان من مخيم الجلزون شمال رام الله، والفتى سليمان قطش من قرية يبرود شرق رام الله، وعلاء علي البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون، ومحيط جامعة بيرزيت، خلال مرور قوة عسكرية للاحتلال تجاه بلدتي كوبر وأبو شخيدم.