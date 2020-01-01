  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نائب جمهوري: النواب عاملوا ترامب أسوأ مما عومل المسيح قبل صلبه

الخميس 19 ديسمبر 2019 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب جمهوري: النواب عاملوا ترامب أسوأ مما عومل المسيح قبل صلبه


وكالات

اعتبر نائب جمهوري الأربعاء، أن مجلس النواب عامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسوأ مما عومل السيد يسوع المسيح قبل صلبه، الأمر الذي تسبب بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وقال باري لودر ميلك، النائب عن ولاية جورجيا المحافظة التي تنتمي إلى ما يسمى بولايات حزام الإنجيل "أريدكم أن تضعوا هذا في ذهنكم: عندما اتهم يسوع زورا بالخيانة، أعطى بيلاطس البنطي يسوع الفرصة ليواجه متّهميه".

وأضاف "خلال تلك المحاكمة الصورية وفر بيلاطس البنطي حقوقا ليسوع أكثر مما وفره الديمقراطيون للرئيس في هذه العملية".

ورد النائب الديمقراطي جيري نادلر بالقول، إن ترامب "أُعطي الفرصة ليأتي ويشهد أمام لجنة العدل (...) لكنه رفض".

وسرعان ما تصدر وسم "ترامب تو جيسوس" موقع "تويتر"، لكن لودر ميلك لم يكن النائب الوحيد الذي أشار إلى صلب يسوع خلال جلسة الأربعاء.

فقد اقتبس النائب الجمهوري فريد كيلر من بنسلفانيا آخر كلمات المسيح على الصليب وهي "يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون"، في إشارة إلى زملائه الذين قرروا التصويت لصالح اتهام الرئيس.

وقال القسيس والكاتب الأمريكي جيمس مارتن على "تويتر"، إن "المقارنة بين الطريقة التي عومل بها الرئيس وما عاناه يسوع أمر عبثي، وأيضا واحد منهما فقط هو بلا خطيئة".

وأحال مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراء رسميا لعزله.

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع : لو جرت انتخابات اليوم فتح تفوز على حماس وعباس يتفوق على هنية

الكونغرس يوافق على تحويل 150 مليون دولار للفلسطينيين

محدث : وفد حماس يصل ماليزيا دون هنية

غضب روسي وبودار ازمة.. اسرائيل ترفض دخول آلاف السواح الروس وموسكو تصفه بـ "المزعج للغاية"

العثور على جثة طالب فلسطيني فقدت آثاره منذ شهر في ألمانيا

مجلس النواب الاميركي يعزل ترامب

"الشاباك" يكشف : اعتقلنا أكبر خليّة لـ "الشعبية" في الضفة

الأخبار الرئيسية

مخابرات غربية تزعم : نائب قائد حماس يتحرك بجواز سفر مزور

1220191953628928

انطلاق أعمال القمة الإسلامية.. وحضور لزعماء وقادة دول عدة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة أهداف غرب مدينة غزة فجر اليوم

العمادي: مستمرون بالمنحة القطرية لغزة حتى مارس 2020 وندرس تجهيز فريق طبي للقدوم شهرياً إلى غزة!

نصدر مرسوما من أجل ماذا؟.. الرئيس: دون أن ينتخب أهل القدس لن يكون هناك انتخابات