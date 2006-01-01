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المسماري: سنحسم معركة طرابلس في أي لحظة

الخميس 19 ديسمبر 2019 06:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المسماري: سنحسم معركة طرابلس في أي لحظة


طرابلس/وكالات /



أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه سيحسم معركة طرابلس في أي لحظة، مؤكدا أنه سيدمر أي موقع "يهدد أمن ليبيا".

وقال الناطق باسم "الجيش الوطني"، أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، إن "المعركة قوية جدا الآن في الأحياء الرئيسية بجنوب وجنوب شرق طرابلس، ونؤكد أن القوات المسلحة ستحسم المعركة في أي لحظة"، واصفا الأوضاع الميدانية بأنها "ممتازة جدا".

وأضاف المسماري أن "القوات المسلحة ستقضي قضاء تاما على كل مسلح مليشياوي، وكل بؤرة إرهابية تهدد الأمن في العاصمة طرابلس، وستقضي على كل من وقف مع المليشيات والمسلحين سواء بالدعم المالي، أو المعنوي، أو المؤازرة عن طريق وسائل الإعلام".

وأكد أن معركة طرابلس لن تتوقف "حتى إنجاز كافة المهام القتالية"، مضيفا: "سنحاسب كل من مد يده للعدوان الخارجي التركي للبقاء على الأراضي الليبية".

وأضاف: "سوف ندمر أي موقع يهدد أمن ليبيا والمواطن الليبي، وسنصل لكل من مد يد العون لهذه المليشيات وعاث في الأرض فسادا"، داعيا عناصر القوات الموالية لحكومة الوفاق إلى إلقاء السلاح.

يذكر أن خليفة حفتر أعلن، في 12 ديسمبر الجاري، "ساعة الصفر" لمعركة طرابلس، وبدء العمليات للوصول إلى قلب العاصمة الليبية.

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