الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار حق تقرير المصير لشعبنا

رام الله / سما /

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد كاسح، مساء اليوم الأربعاء، لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وصوت مع القرار 167 دولة، وضده 5 دول هي: (أميركا، وإسرائيل، وناورو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال)، فيما امتعنت 11 عن التصويت.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت اذلي جرى اليوم رسميا في الجمعية العامة، لصالح شعبنا في حق تقرير المصير، يؤكد أن شبعنا يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير، من خلال دولة مستقلة.

وأضاف أن العالم بأغلبيته المطلقة لا يزال ملتفا حول المواقف العادلة لشعب فلسطين وقضيته، وملتفا حول القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأعرب منصور عن شكره لدول العالم على هذا الموقف الممتاز في دعم هذا العنصر المهم في حقوق شعبنا الفلسطيني، وهو حق تقرير المصير.